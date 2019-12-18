اهتمامات الصحف الفلسطينية الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالقدس وغزة والضفة.

وأولت اهتمامًا بطلب فلسطين عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث افتتاح البرازيل مكتبًا تجاريًا بالقدس، مشيرةً إلى تشكّيل دولة الكويت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وشهدت تغييرات في حقائبها السيادية.

وتحدثت صحف الأربعاء عن إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجرائم التي يرتكبها المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، محذرةً من التعامل معها كأمور روتينية تتكرر يوميًا ولا تستدعي التوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة، خصوصًا أنها تستهدف المواطنين الفلسطيني العزل بحماية علنية من جيش الاحتلال.

وأوردت الصحف الفلسطينية ما أوصى به المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة في تونس، بضرورة تقديم كافة أنواع الدعم والمناصرة لجهود دولة فلسطين الموجهة لتعزيز صمود أهالي مدينتي القدس والخليل في التصدي لحملات وانتهاكات الاحتلال.