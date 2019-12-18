اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم أمس على أهمية بناء الجسور بين الدول بالسلام وليس بالخراب، مشددًا على استمرار بلاده في دعم أفريقيا بعد تسلم رئاسة الاتحاد الافريقي.

وأفادت الصحف بأن الجيش الليبي شن غارات جوية استهدفت ميليشيات طرابلس في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، كما استهدفت مواقع الميليشيات المسلحة في مدينة سرت.

وتحدثت صحف الأربعاء عن انطلاق موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات العمالية التي استهدفت قطاع المواصلات في العاصمة الفرنسية باريس والعديد من المدن الأخرى.

وأشارت إلى أن مجلس العموم البريطاني سينتخب رئيسه اليوم استعدادًا لافتتاح الدورة البرلمانية رسميًا غدًا، على أن يتم مناقشة مشروع قانون اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريسكت" بعد غدٍ.

وتناقلت صحف مصر في متفرقات أخرى دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرز المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لحل أزمات اللاجئين.