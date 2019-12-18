اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بأجواء التشاؤم التي تسود الساحة السياسية مع اقتراب موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي ستنطلق غدًا لتكليف رئيس جديد للحكومة في ظل غياب أي مبادرة جدية تساعد على بلورة صيغة حل تحظى بقبول الأطراف كافة.

وتطرقت إلى مقتل ستة مدنيين من عائلة واحدة بينهم أم وأطفالها الثلاثة جراء قصف بري شنته قوات النظام السوري واستهدف قرية بداما في منطقة جسر الشغور بريف ادلب الشرقي.

ولفتت الانتباه إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على تشريع يسمح لحكومة الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية لقوات النظام الموالية للأسد وخصوصًا روسيا وإيران.

وعرجت على إعلان السلطات الافغانية أن عشرة من أفراد أسرة واحدة من بينهم ثلاث نساء وطفلان لقوا حتفهم أمس في انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرقي افغانستان.