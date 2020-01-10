اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد باكستان قلقها إزاء التوتر الراهن في الشرق الأوسط، وتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بأن بلاده لن تشارك في أي حرب، وستعمل من أجل السلام.

واهتمت بتواصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بنظرائه في الدول المهمة للسعي من أجل السلام وتخفيف التوتر بالمنطقة.

وتناقلت صحف الجمعة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن عن فرض عقوبات جديدة على إيران.

وأشارت إلى قلق باكستان من التهديدات المتكررة من جانب الهند، وشخصيتها من القيام الأخيرة بهجوم مفاجئ عليها.

وعرجت صحف باكستان إلى إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مصرع شخصين على الأقل فى حادث تحطم مروحية عسكرية بإقليم فراه.