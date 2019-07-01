اهتمامات الصحف التونسية الاثنين



أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن الرئيس بصحة جيدة ويغادر المستشفى غداً أو بعد غد ، وسيعود أواخر هذا الأسبوع إلى نشاطه الرئاسي.

وتابعت إقليمياً تطورات الأحداث الجارية ليبيا مشيرة إلى إعلان القائد الأعلى لقوات الجيش الليبي عقيلة صالح حالة التعبئة العامة والنفير العام بعد تدمير قواته طائرة تركية مسيرة كانت متوقفة في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وتحدثت صحف تونس عن موافقة محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة على آلية لشرعنة وتأهيل 2000 وحدة استيطانية بنيت من دون تراخيص داخل تجمعات استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحف إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين حيث اختتم محاداثته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ، في زيارة وصفتها الصحف بالتاريخية.

وكتبت عن مصرع 8 أشخاص ونشوب العديد من الحرائق في أوروبا بسبب موجة الحر .