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اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء

الصحف الجزائرية
الجزائر - العرب اليوم

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتسلم الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون مقاليد الحكم من الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح غدًا بعد أداء القسم الدستوري.
وسلطت الضوء على تجديد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني الليبية وجهود رئيسها في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وتابعت صحف الأربعاء احتجاجات النقابات العمالية التي شهدتها المدن الفرنسية للتنديد بإدخال الحكومة إصلاحات على نظام التقاعد في البلاد.
وتناقلت صحف الجزائر إصدار محكمة باكستانية حكمًا بالإعدام على الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى.

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اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء



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