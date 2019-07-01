اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة الحكومة لأحزاب المعارضة إلى التعاون معها في معالجة التحديات الوطنية بدلاً من إثارة التوتر الأمني في البلاد.

واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد بأن عملية الحوار مع أفغانستان تسير في الاتجاه الصحيح.

وأخبرت عن إعلان باكستان عن تقديم ثلاثة آلاف منحة دراسية للطلبة الأفغان ليتمكنوا من الالتحاق بالدراسات العليا في الجامعات الباكستانية.

واهتمت كذلك بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب نهاية يوليو الحالي.

أفغانياً أخبرت الصحف عن بدء الولايات المتحدة وحركة طالبان جولة سابعة من محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب في أفغانستان.