اهتمامات الصحف البريطانية السبت

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها على انفصال المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا مساء أمس في خطوة تاريخية, مشيرةً إلى بدء بريطانيا العمل الحقيقي الذي تنتظره الحكومة في مفاوضاتها من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل، وأن البلاد على مرحلة جديدة من تاريخها.

وأفادت الصحف أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما مرتبطة بعضويتها في الاتحاد، وفتحت فصلا جديدا من تاريخها ولكنها ليست النهاية، إنما هي نهاية البداية.

ونقلت إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس:" إن الخروج ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى".

ونقلت الصحف إعلان الحكومة البريطانية أنها قررت سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى إعلان السلطات الصحية في الصين أن عدد وفيات فيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 259 شخصاً، في حين سُجل انتشاره في 24 بلداً حتى الآن.