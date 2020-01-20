اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين



حذّرت الصحف البريطانية الصادرة اليوم من أن انقسام القارة الأوروبية تجاه دعم الفصيلين المتحاربين في ليبيا من شأنه أن يعرقل عملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة هناك.

وأشارت إلى إن وجود أي قوات أجنبية في ليبيا من شأنه أيضاً أن يعرقل فرص التوصل الى تهدئية أو إتفاق سلام دائم هناك ، محذرة من أن المجتمع الدولي ربما يلجأ إلى فرض عقوبات على الدول التي تخرق حظر توريد االسلاح إلى ليبيا.

وتناولت في الشأن اللبناني استمرار التظاهرات المطالبة بالتغيير ضمن ما أطلق عليه الناشطون أسبوع الغضب، مشيرة إلى جرح أكثر من 377 شخص أثناء مواجهات مع قوات الأمن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت صحف بريطانيا أن وزراء خارجية الدول الأوروبية سيناقشون في اجتماعهم اليوم عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك مقترح الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

محلياً، نقلت الصحف مطالبة نواب برلمانيون رئيس الوزراء البريطاني برفع القيود عن نشر تقرير حول التدخل الروسي في سير العملية الديمقراطية بالبلاد.