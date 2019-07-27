اهتمامات الصحف الجزائرية السبت



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان رئاسة الجمهورية حضور رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية إلى مثواه الأخير اليوم.

وأشارت إلى خروج آلاف الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى في مسيرات سلمية للأسبوع الـ23 على التوالي، مطالبين بالتغيير الجذري للنظام ومحاكمة المسؤولين المتورطين في الفساد.

وتابعت صحف السبت إعلان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، إجراء الانتخابات في آجالها القانونية، لاختيار خليقة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وواصلت رصد تطورات الأوضاع في ليبيا، لافتة إلى استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق.