اهتمامات الصحف التونسية السبت



واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اهتمامها بوفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بأحد مستشفيات العاصمة تونس إثر وعكة صحية وسيشيع جثمانه اليوم إلى مثواه الأخير، وأخبرت في السياق عن بدء تونس باستقبال الوفود العربية والأجنبية التي ستشارك في موكب مراسم التشييع .

ورصدت إلى جانب ذلك مجمل برقيات ورسائل التعازي التي تلقتها تونس من قبل قادة العديد من دول العالم، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية في وفاة الرئيس الباجي السبسي.

محليا أيضا أنبات عن نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس المطويات الخاصة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراء دورتها الأولى خلال شهر سبتمبر القادم عوضا عن التاريخ الأصلي الذي كان محددًا خلال شهر نوفمبر 2019.

وأنبات عن كشف الرئاسة الجزائرية عن قائمة بأسماء الشخصيات التي ستقود الحوار الوطني في الجزائر الذي دعا إليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بهدف الخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ خمسة أشهر.

ونقلت إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، مضيفة أن ذلك يأتي على وقع التوترات المتصاعدة بين الجانبين .