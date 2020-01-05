اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترؤس رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، لافتةً النظر إلى أن تبون سيعلن عن الخطوط العريضة لخطة عمل الحكومة قبل عرضها على البرلمان للموافقة عليها.

وأشارت إلى طلب رئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح إعفاءه من منصب رئيس مجلس الأمة، غرفة البرلمان العليا لأسباب صحية، مبرزةً موافقة رئيس الجمهورية على طلبه.

وأخبرت صحف الأحد عن تسليم شحنة من المساعدات الإنسانية للشعب الليبي من طرف الهلال الأحمر الجزائري عند المعبر الحدودي بين البلدين على مستوى مدينة "جانت" في جنوب شرقي الجزائر.

إقليميًا، واصلت صحف الجزائر رصد مواقف المجتمع الدولي من التدخل العسكري التركي في ليبيا، وتطورات الأحداث في العراق.