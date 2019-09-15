اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إدانة باكستان الشديدة للهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار.

واهتمت بتأكيد المجتمع الدولي بوقوفه مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها الإقليمية.

وسلطت الضوء على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها نقاط حدودية للجيش الباكستاني من داخل الأراضي الأفغانية مما أدى إلى مقتل أربعة جنود باكستانيين، وذلك تزامناً مع استمرار القوات الهندية في قصف نقاط الجيش الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وتناقلت مطالبة عدد من نواب مجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس دونالد ترمب بالتدخل لرفع حظر التجوال الذي فرضته الهند على الكشميريين منذ ستة أسابيع.

وأشارت إلى مطالبة باكستان من مجلس الأمن الدولي بممارسة الضغط على الهند لرفع حظر التجول الذي فرضته الحكومة الهندية على الكشميريين.

وعرجت على اتفاق باكستان والصين على تسريع العمل لسرعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.

وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للحد من انتشار حمى الضنك التي بدأت تنتشر في شكل وبائي خطير في المناطق التي تعرضت للفيضانات في باكستان.

كما تابعت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في أفغانستان بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب محادثات السلام مع حركة طالبان.