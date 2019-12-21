اهتمامات الصحف المصرية السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق "القاهرة السويس" الصحراوي ورفع كفاءتها مع مراعاة أفضل معايير السلام والأمن وفقًا للمعايير العالمية.

وأبرزت المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وسلطت صحف السبت الضوء على الاجتماع الفني الثالث لوزراء مياه كل من مصر والسودان وإثيوبيا الذي ينطلق في وقت لاحق اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، لاستكمال المناقشات الفنية حول المسائل الخلافية العالقة بشأن ملء وتشغيل السد.

ونشرت تأكيد الجيش الوطني الليبي، أن قواته موجودة حاليًا على تخوم منطقة "صلاح الدين" في العاصمة طرابلس، مبينًا أنه تم توجيه ضربات جوية مباشرة ضد تمركزات الميليشيات بالعاصمة.

ورصدت صحف صباح اليوم الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى توافد المتظاهرين إلى ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات أخرى للتعبير عن رفضهم للمشاورات التي تجريها الكتل والأحزاب لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت إلى ما كشفه عنه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق نحو 6 أسابيع وذلك بسبب الاجتماعات السياسية لإنتاج حكومة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 30 فلسطينيًا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الأسبوعية.

وأوردت صحف القاهرة في الإطار ذاته، إعلان المدعية العامة في المحكمة الجائية الدولية أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.