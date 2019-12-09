اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة فيما بينهما لتذليل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات العامة.

وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن الصمت الدولي على التغول الإسرائيلي الأمريكي ، على الشعب الفلسطيني وحقوقه، يفقد الأمم المتحدة ومؤسساتها ما تبقى لها من مصداقية، خاصة في مجال قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الامن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السياسية.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية من القاهرة، اليوم تجديد الالتزام المشترك والشراكة القوية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الناجيات من العنف في المنطقة العربية في اجتماع موسع لهذه الغاية.

ونشرت صحف هذا اليوم ترأس وزير الزراعة رياض عطاري ، اجتماعات الدورة الخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة، بمقر المنظمة في مدينة الخرطوم، والتي استضافتها وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في جمهورية السودان بمشاركة وزراء الزراعة في الدول العربية، وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، وتضم كلا من: فلسطين، والسودان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والمغرب، وتونس، ولبنان، والصومال.

وتحدثت عن تأكيدات المبعوث الصيني الجديد للشرق الأوسط السفير تشاي جيون، رفض بلاده لكل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الأغوار الفلسطينية وتهويد البلدة القديمة من مدينة الخليل.

ورصدت قرار الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم إلى السادس عشر من ديسمبر، لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وتطرقت إلى مواصلة التظاهرات في بغداد وجنوب العراق رغم أحداث العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 450 قتيلاً منذ الأول من أكتوبر الماضي، مصممين على تحقيق مطالب تتجاوز استقالة الحكومة.