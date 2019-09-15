اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة الرئاسة الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي تعرض له معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار، مؤكدةً وقوف القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة في مواجهة الاعتداءات الإرهابية، وعلى قدرتها على الانتصار على الإرهاب.

وأولت اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.

وسلطت الصحف الضوء على تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالمملكة اليوم في غاية الأهمية والهدف منه إرسال رسالة قوية لا لبس فيها تؤكد موقف هذه الدول حيال التصريحات الخطيرة لرئيس وزراء الاحتلال.

وتابعت صحف فلسطين الأنباء عن إصابة 46 مواطنًا فلسطينيًا بينهم طفلة خلال مواجهات في العيزرية بمدينة القدس، وتجريف أراضٍ خلف جدار الفصل العنصري في بلدة أبو ديس لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.