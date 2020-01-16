اهتمامات الصحف الليبية الخميس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تأكيد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمام البرلمان العربي أن الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة حيث استمرت في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين.

وأشارت إلى دعوة رئيس البرلمان عقيله صالح أمام البرلمان العربي إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية، ومناشدا في الوقت ذاته البرلمان العربي إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، مؤكدا أن الجيش سينجح في تطهير ليبيا من الإرهاب، وسيحرر طرابلس قريبا.

وتناولت بيان البرلمان العربي وتعبيره عن رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي الصادر بشأن تفويض الرئيس التركي إرسال قوات عسكرية لليبيا، بوصفه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، مؤكدا أن التدخل العسكري التركي يزيد الأوضاع الليبية تعقيدًا، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية.

وتطرقت إلى لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، موضحة أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعملية وقف إطلاق النار، والمشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين لإيجاد حل سلمي للأزمة، والذي تلقى السراج دعوة من الحكومة الألمانية لحضوره.

وعرجت صحف ليبيا على إعراب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تفاؤلها الحذر بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده يوم الأحد المقبل، وعن أملها في تحقيق خطوات إلى الأمام تنتهي بحل تفاوضي للأزمة الليبية والحصول على تأكيد التزام إقليمي ودولي لحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة منذ العام 2011.