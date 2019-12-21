اهتمامات الصحف اللبنانية السبت

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على مناشدة رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف تصريف الأعمال سعد الحريري لمناصريه الخروج من الشارع بعد أن شهدت العاصمة بيروت وعدد من المناطق في الشمال والبقاع قطع للطرقات احتجاجا على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة.

وتناولت الموقف الأمريكي الذي عبر عنه مساعد وزير الخارجية الأمريكية السفير ديفيد هيل خلال زيارته لبيروت والذي أكد أن بلاده تريد النجاح للبنان وشعبه وأن لا دور لها في تحديد مهام رئيس الوزراء أو توزيع الحقائب في الحكومة.

وفي الشأن السوري سلطت صحف لبنان الضوء على إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا مادامت القوات المحلية غير قادرة على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت صحف السبت إلى تبني مجلس العموم البريطاني اتفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ "بريكست".