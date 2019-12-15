اهتمامات الصحف الفلسطينية السبت



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاص بتمديد مهمة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عادًا القرار بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وأشارت صحف السبت إلى تأكيدات هيئة مكافحة الفساد والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن البيان الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حول فلسطين ليس حقيقيًا وغير واقعي.

وسلطت الضوء على قمع جيش الاحتلال عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر إعلان السُلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبدالمجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58,15 %، ليصبح رئيسًا من الدورة الأولى.

ورصدت صحف السبت فوز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت أمس.