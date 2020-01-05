اهتمامات الصحف السودانية الأحد
آخر تحديث GMT23:39:14
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف السودانية الأحد

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية الأحد

الصحف السودانية
الخرطوم- العرب اليوم

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اتخاذ مجلس الأمن والدفاع بالسودان تدابير أمنية مشددة لمحاصرة الوضع الأمني الراهن في أعقاب تنامي حالات الانفلات بالعاصمة وولايات شرق وغرب البلاد.
وعرجت على تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، وكذلك إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي كونها كأنها لم تكن.
وركزت صحف الأحد على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجميع للعمل على منع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين أطراف متنازعة في الأزمات الدولية.
وأشارت إلى تاكيد منظمة التحرير الفلسطينية أن مواقف الإدارة الأمريكية شجعت حكومة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية على تصعيد هجومها في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأخبرت صحف السودان عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو.

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف السودانية الأحد اهتمامات الصحف السودانية الأحد



أخبار ذات صلة

GMT 23:31 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف الليبية الأحد
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الليبية الأحد

GMT 23:26 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف المصرية الأحد
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الأحد

GMT 23:18 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

GMT 23:15 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف العراقية الأحد
العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الأحد

GMT 23:03 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تم تصويرها للحاصلين على لقب أفضل أداء في عدد 2020

جينفر لوبيز بفستان "فينتاج" على غلاف "دابليو ماجزين"

واشنطن - العرب اليوم

تصدرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، غلاف مجلة W Magazine، هذا الشهر، حيث ظهرت مرتدية فستانا من ألبرتا فيريتى مستوحى من استايل أواخر الستينيات من القرن الماضى. والتى كانت واحدة من تسع صور غلاف خاصة تم تصويرها للنجوم الحاصلين على لقب أفضل أداء فى عدد 2020 من المجلة. اعترفت الممثلة والمغنية، خلال حوارها مع المجلة أنها مارست الرقص مقابل المال، قائلة: "كانت هناك لحظة فى حياتى عندما أخبرنى أصدقائى، الذين كانوا أيضًا راقصين، عن جنى آلاف الدولارات فى أندية فى نيوجيرسى". كما يظهر على غلاف المجلة المتنافسون على الجوائز، براد بيت، سكارليت جوهانسون، لورا ديرن، آدم درايف، كريس إيفانز، آدم ساندلر، إدى مورفى، وجواكين فينيكس.   وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قد خطفت الأنظار بإطلالة وردية فى افتتاح مهرجان Palm Sp...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:04 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

إطلالات براقة لـ "جنيفر لوبيز" حملت توقيع زهير مراد منها فستان حفل فانتي فير
العرب اليوم - إطلالات براقة لـ "جنيفر لوبيز" حملت توقيع زهير مراد منها فستان حفل فانتي فير

GMT 06:35 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

7 نصائح من خبراء السفر لقضاء عطلة جيدة
العرب اليوم - 7 نصائح من خبراء السفر لقضاء عطلة جيدة

GMT 01:55 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

ديكورات أنثوية بخطوات سهلة التطبيق تنتمي إلى الطراز المعاصر
العرب اليوم - ديكورات أنثوية بخطوات سهلة التطبيق تنتمي إلى الطراز المعاصر

GMT 06:42 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير

سيرغي لافروف وجاويش أوغلو يؤكدان على "تفعيل تفاهمات" إدلب
العرب اليوم - سيرغي لافروف وجاويش أوغلو يؤكدان على "تفعيل تفاهمات" إدلب

GMT 02:48 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

شقيقة الراحلة نجوى قاسم تروي تفاصيل الليلة الأخيرة قبل وفاتها
العرب اليوم - شقيقة الراحلة نجوى قاسم تروي تفاصيل الليلة الأخيرة قبل وفاتها

GMT 02:26 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

18 فستان فرح لن يُنسوا في تاريخ الموضة من بينهن الخاص بالملكة فيكتوريا
العرب اليوم - 18 فستان فرح لن يُنسوا في تاريخ الموضة من بينهن الخاص بالملكة فيكتوريا

GMT 02:15 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

الكشف عن أفضل الوجهات السياحية لشهر شباط 2020
العرب اليوم - الكشف عن أفضل الوجهات السياحية لشهر شباط 2020

GMT 02:18 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

ملكة السويد تتعاون مع "أيكيا" لتصميم منازل مخصصة لمرضى الخرف
العرب اليوم - ملكة السويد تتعاون مع "أيكيا" لتصميم منازل مخصصة لمرضى الخرف

GMT 02:58 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

براين هوك يؤكّد أن قائد فيلق القدس "كان يخطط لهجوم إيراني وشيك"
العرب اليوم - براين هوك يؤكّد أن قائد فيلق القدس "كان يخطط لهجوم إيراني وشيك"

GMT 05:22 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

تعرف على لغز لقطة غريبة ظهرت على شاشة قناة "العربية" قبل نشرة الأخبار
العرب اليوم - تعرف على لغز لقطة غريبة ظهرت على شاشة قناة "العربية" قبل نشرة الأخبار

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 04:22 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

صورة لجثة قائد فيلق القدس قاسم سليماني تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - صورة لجثة قائد فيلق القدس قاسم سليماني تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 12:05 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

سعر تويوتا راف فور 2019 الجديدة كليًا ينكشف رسميًا على الانترنت
العرب اليوم - سعر تويوتا راف فور 2019 الجديدة كليًا ينكشف رسميًا على الانترنت

GMT 14:07 2015 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

الموز يساعد في علاج مرضى حساسية الصدر
العرب اليوم - الموز يساعد في علاج مرضى حساسية الصدر

GMT 20:18 2015 الأربعاء ,15 تموز / يوليو

8 أسئلة يجب أن تطرحيها على خطيبك قبل الزواج
العرب اليوم - 8 أسئلة يجب أن تطرحيها على خطيبك قبل الزواج

GMT 01:46 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

"المساج" لتعزيز العلاقة الحميمة وإشباع الرغبة الجنسية
العرب اليوم - "المساج" لتعزيز العلاقة الحميمة وإشباع الرغبة الجنسية

GMT 03:50 2016 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

جهاز "غوغل بيكسل XL" يطرح عن طريق الخطأ عبر الأنترنت
العرب اليوم - جهاز "غوغل بيكسل XL" يطرح عن طريق الخطأ عبر الأنترنت

GMT 10:46 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير

الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 05:57 2016 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

علماء يتوصلون إلى علاج لقرحة الساق التي يصعب شفائها
العرب اليوم - علماء يتوصلون إلى علاج لقرحة الساق التي يصعب شفائها

GMT 00:17 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير

طرح فيلم "نورت مصر" في السينمات نيسان المقبل
العرب اليوم - طرح فيلم "نورت مصر" في السينمات نيسان المقبل

GMT 17:45 2015 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار ومواصفات سيارة "تويوتا كامري 2016" الجديدة
العرب اليوم - أسعار ومواصفات سيارة "تويوتا كامري 2016" الجديدة

GMT 02:24 2015 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الفنانة قمر تهتم باختيار أعمالها السينمائيّة وتشيد بالدراما اللبنانيّة
العرب اليوم - الفنانة قمر تهتم باختيار أعمالها السينمائيّة وتشيد بالدراما اللبنانيّة

GMT 09:41 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

تناقض ثم ارتياح يسيطر عليك حتى نهاية الشهر
العرب اليوم - تناقض ثم ارتياح يسيطر عليك حتى نهاية الشهر

GMT 17:41 2019 الأحد ,06 كانون الثاني / يناير

منتخب عمان لاختراق الضاحية يودع البطولة العربية
العرب اليوم - منتخب عمان لاختراق الضاحية يودع البطولة العربية

GMT 04:32 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

أبوبكر البغدادي يتنقل في الصحراء على الحدود بين العراق وسورية للنجاة بحياته
العرب اليوم - أبوبكر البغدادي يتنقل في الصحراء على الحدود بين العراق وسورية للنجاة بحياته

GMT 05:20 2015 الأربعاء ,14 كانون الثاني / يناير

٦٨ مليون لإكمال مشروع ميقات ذات عرق في الطائف
العرب اليوم - ٦٨ مليون لإكمال مشروع ميقات ذات عرق في الطائف

GMT 02:07 2014 الإثنين ,30 حزيران / يونيو

زينات صدقي من أصعب الرسومات التي رسمتها
العرب اليوم - زينات صدقي من أصعب الرسومات التي رسمتها

GMT 02:08 2019 السبت ,19 تشرين الأول / أكتوبر

"حدائق الزِّيبانْ المائية" أكبر منتجع سياحي في الجزائر
العرب اليوم - "حدائق الزِّيبانْ المائية" أكبر منتجع سياحي في الجزائر

GMT 06:50 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

مشكلات سياسية واقتصادية تواجه منتدى "دافوس"
العرب اليوم - مشكلات سياسية واقتصادية تواجه منتدى "دافوس"

GMT 09:56 2018 الخميس ,25 تشرين الأول / أكتوبر

حظر بروينيل من ممارسة أي نشاط يتعلق بالدراجات
العرب اليوم - حظر بروينيل من ممارسة أي نشاط يتعلق بالدراجات

GMT 02:51 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

سمكة صغيرة أول من يجتاز اختبار الإدراك الذاتي
العرب اليوم - سمكة صغيرة أول من يجتاز اختبار الإدراك الذاتي

GMT 10:19 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

مقتل 15 شخص في حفل زفاف بطريقة بشعة في المغرب
العرب اليوم - مقتل 15 شخص في حفل زفاف بطريقة بشعة في المغرب

GMT 01:44 2018 الخميس ,19 تموز / يوليو

وليد العلفي يُؤكّد أنّ تطوّر الفنون مرهونٌ بمدى الاستقرار
العرب اليوم - وليد العلفي يُؤكّد أنّ تطوّر الفنون مرهونٌ بمدى الاستقرار

GMT 23:38 2017 الخميس ,01 حزيران / يونيو

تعرفِ على طريقة عمل عجينة البقلاوة في المنزل
العرب اليوم - تعرفِ على طريقة عمل عجينة البقلاوة في المنزل

GMT 14:00 2017 الجمعة ,24 آذار/ مارس

قيادات شرعيَّة في "هيئة تحرير الشام" على جبهة القتال في ريف حماة
العرب اليوم - قيادات شرعيَّة في "هيئة تحرير الشام" على جبهة القتال في ريف حماة

GMT 02:20 2014 الإثنين ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل شاب في مشاجرة وضبط المتهمين في ضباء
العرب اليوم - مقتل شاب في مشاجرة وضبط المتهمين في ضباء

GMT 00:29 2017 الجمعة ,16 حزيران / يونيو

خالد صالح شطيف يتابع اوضاع المواطنين اليمنيين في عمان
العرب اليوم - خالد صالح شطيف يتابع اوضاع المواطنين اليمنيين في عمان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab