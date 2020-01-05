اهتمامات الصحف السودانية الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اتخاذ مجلس الأمن والدفاع بالسودان تدابير أمنية مشددة لمحاصرة الوضع الأمني الراهن في أعقاب تنامي حالات الانفلات بالعاصمة وولايات شرق وغرب البلاد.

وعرجت على تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، وكذلك إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي كونها كأنها لم تكن.

وركزت صحف الأحد على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجميع للعمل على منع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين أطراف متنازعة في الأزمات الدولية.

وأشارت إلى تاكيد منظمة التحرير الفلسطينية أن مواقف الإدارة الأمريكية شجعت حكومة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية على تصعيد هجومها في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأخبرت صحف السودان عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو.