اهتمامات الصحف المصرية الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة برنيس العسكري التي تعد أكبر قاعدة عسكري في البحر الأحمر وإشادته بالأداء المتميز للقوات المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن.

ولفتت الصحف الانتباه إلى اتفاق وزراء الخارجية والمياه بدول مصر وإثيوبيا والسودان في ختام اجتماعاتهم بواشنطن أمس برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، على عقد اجتماع وزاري في واشنطن يومي 28 و 29 يناير الحالي للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وسلطت الضوء على تحذير رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي خلال افتتاح الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي في القاهرة من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية.

وأهتمت صحف القاهرة بتأكيد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال الجلسة البرلمان العربي، على حرص حكومة المملكة العربية السعودية واهتمامها الشديدين بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، مشيرًا سموه إلى أن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن، وليبيا، والسودان.

وتحدثت عن عدوة الهدوء إلى العاصمة السودانية وإعادة فتح المجال الجوي بعد اشتباكات تطورت إلى مواجهة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وافراد من هيئة العمليات في جهاز المخابرات برروا تمردهم احتجاجًا على شروط إنهاء خدمتهم.

وأخبرت صحف الخميس عن بدء محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة استغلال السُلطة واعاقة الكونغرس يوم الثلاثاء المقبل وذلك حسبما أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حيث وافق مجلس النواب على تحويل مواد مساءلة عزل ترامب إلى المجلس ليصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ أمريكا يخضع لهذا الاجراء بهدف عزله.

وتناولت عدة موضوعات دولية متفرقة منها، استقالة الحكومة الروسية وترشيح الرئيس بوتين رئيس هيئة الضرائب لرئاسة الوزراء، وتوقيع واشنطن وبكين اتفاقية تجارية لزيادة الصادرات الأمريكية للصحين ، وإعلان إسرائيل عن إقامة محميات طبيعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة ، وتزايد الغضب داخل البرلمان التونسي بسبب زيارة رئيس البرلمان راشد الغنوشي الغامضة لتركيا.