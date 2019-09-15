اهتمامات الصحف العراقية الأحد
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اهتمامات الصحف العراقية الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الأحد

الصحف العراقية
بغداد - العرب اليوم

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بانطلاق أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب العراقي، وسط ترجيحات بأن يكون الفصل الجديد "ساخناً" بسبب الملفات والقوانين التي يفترض أن يناقشها المجلس .
وتناولت صحف الأحد مجريات مؤتمر الطاقة الدولي المنعقد في بغداد حاليا ، والتوقعات بشأن مستقبل الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي في ضوء الجهود التي تبذلها بعض القوى السياسية والبرلمانية لتشكيل جبهة معارضة, واستجواب عدد من الوزراء الحاليين.
وعاودت الصحف الاهتمام ببرنامج الحكومة داعية إلى مراجعة آليات تنفيذه, لاسيما مايتعلق بتقديم ‏الخدمات إلى المواطنين ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة.‏

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اهتمامات الصحف العراقية الأحد اهتمامات الصحف العراقية الأحد



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