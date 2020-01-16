اهتمامات الصحف اللبنانية الخميس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاتصالات والمشاورات المكثفة التي جرت أمس بين الفرقاء المعنيين للإسراع في الإعلان عن التشكلية الحكومية في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين على خلفية التحركات الرافضة للأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد.

وأخبرت عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل جراء غارات شنتها مقاتلات حربية تابعة للنظام على مدينة إدلب في شمال غربي سوريا.

وتطرقت صحف بيروت إلى تنديد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتدخل كل من روسيا وتركيا عسكريًا في النزاع الليبي محذرًا من تحول ليبيا إلى سوريا أخرى.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد منظمة العفو الدولية أن العديد من المتظاهرين في إيران أصيبوا بجروح جراء إطلاق قوات الأمن بالنظام الإيراني أعيرة نارية في 11 و 12 يناير الجاري منددةً باستخدام غير قانوني للقوة وبالقمع العنيف لتظاهرات سلمية.

وأوردت صحف الخميس إعلان وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في تصريح له أن الحكومة العراقية تؤيد بقاء جنود ألمان على أرضها ضمن التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي.