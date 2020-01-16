اهتمامات الصحف السودانية الخميس



أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن مدير المخابرات العامة الفريق أبوبكر مصطفى تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضًا لخطة لإعادة هيكلته.

وعرجت على إدانة البرلمان العربي، قرار البرلمان التركي تفويض رئيس تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بكونه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأخبرت صحف الخرطوم عن مقتل 15 مدنيًا على الأقل جراء غارات شنها جيش النظام السوري على مدينة إدلب - وفق إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان - ، مشيرةً إلى إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي عن خطط لإقامة سبع محميات طبيعية جديدة بالضفة الغربية.