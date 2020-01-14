اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء

تصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، ترؤس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالرباط مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالمياه العذبة ومياه الري الذي يمتد للفترة 2020-2027، والذي يسعى إلى تنويع مصادر المياه، وضمان الأمن الغذائي والحد من آثار التغيرات المناخية.

مغاربيا، تطرقت الصحف إلى مفاوضات موسكو غير المباشرة بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر التي تنعقد برعاية روسية وتركية،من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لإطلاق النار،مبرزة أن خلافات عديدة أعاقت التوقيع على الاتفاق.

كما تناقلت الصحف إعلان الحكومة الألمانية، أن مؤتمرا دوليا حول ليبيا، يضم طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه سيعقد في برلين في 19 يناير الجاري.

وأخبرت الصحف عن سقوط ثمانية صواريخ على قاعدة جوية شمال بغداد تضم جنوداً أمريكيين مما اسفر عن إصابة أربعة عسكريين عراقيين.

كما تطرقت الصحف إلى تواصل المظاهرات في العاصمة الإيرانية ومدن أخرى على خلفية حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي اعترفت طهران بمسؤوليتها عنه.