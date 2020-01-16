اهتمامات الصحف الفلسطينية الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات البرلمان العربي دعمه الكامل لإجراء الانتخابات الفلسطينية واستعداده للمشاركة في مراقبتها، ودعا الاتحاد والبرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس.

وأشارت إلى تحذيرات رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية.

وسلطت صحف فلسطين الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقل جيش الاحتلال خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم أخوين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، واستدعى شابين آخرين، وفتش منازل، فيما اقتحم 155 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، وأغرقوا أراضي زراعية بقرية جلبون شرق مدينة جنين بالمياه العادمة.

وتحدثت عن مطالبة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات بالقدس عاصمة دولة فلسطين.

وتطرقت إلى إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان سُلطات الاحتلال إقامة سبع محميات طبيعية، وتوسعة 12 محمية طبيعية قائمة في المناطق "ج" بالضفة الغربية المحتلة.

ونشرت الصحف إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه تم توجيه طلب رسمي لمنظمة اليونسكو لتشكل لجنة تقصي حقائق جديدة لما بقوم به جيش الاحتلال بالقدس المحتلة من حفريات، خصوصًا أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك ومنازل المواطنين لفلسطينيين.

وتحدثت صحف الخميس عن تأكيدات المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان استقرار الأوضاع في البلاد بعد السيطرة على مقار هيئة عمليات المخابرات العامة بالخرطوم.