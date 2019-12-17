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اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

الصحف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم


اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الإرباك والتخبط التي تسود الساحة السياسية بعد إعلان رئاسة الجمهورية إرجاء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة في حين شهد وسط بيروت توترًا أمنيًا جراء مواجهات اندلعت بين مجموعات تابعة لحزب الله الإرهابي والمحتجين عملت القوى الأمنية على تطويقها.
ولفتت الانتباه إلى تجدد القصف الجوي المكثف على منطقة الهدنة شمال سوريا حيث شنت المقاتلات الحربية الروسية 11 غارة على الرقة وأطراف معصران وأطراف مدينة إدلب مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين.
وأخبرت عن إعلان منظمة العفو الدولية أن 304 إيرانيين على الأقل قتلوا في الحملة التي شنها النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات في أعقاب زيادة أسعار الوقود استمرت ثلاثة أيام.
وتطرق صحف لبنان إلى تحذير الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في الكويت من أن المجموعة التي تضم أقوى دول العالم تواجه أكثر بيئة أمنية تعقيدًا داعيًا إلى الاستعداد للرد على التهديدات.

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اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء



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