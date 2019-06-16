اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتأكيد وزير العدل الجزائري سليمان براهمي، متابعة جميع رموز النظام السابق وتطبيق القانون بدون أي تمييز أو استثناء لأي متورط في قضايا فساد وهدر المال العام.

وتابعت صحف الأحد، تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس، وسط أنباء عن مساعي أممية وإقليمية لإقناع طرفي الازمة للتفاوض.

وفي المتفرقات الدولية.. أخبرت صحف الجزائر، عن نزوح الآلاف من الفنزويليين إلى البيرو من أجل الحصول على الغذاء والأدوية وغيرها من وسائل المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بسبب الصراع على السلطة في فنزويلا.