اهتمامات الصحف السودانية السبت



ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على سحب الولايات المتحدة الأمريكية، السودان من لائحتها السوداء للدول التي "تثير قلقاً خاصاً" على صعيد حرية المعتقد، وذلك وفق ما أعلن أمس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ونشرت إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن الخرطوم تستضيف اليوم الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة، بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من السودان ومصر وأثيوبيا.

وأشارت إلى فرار آلاف السوريين، أمس من آخر معقل كبير للمعارضة شمال غرب سوريا في أعقاب قصف مكثف شنته القوات الروسية وجيش النظام السوري.

وسلطت الضوء على إصابة 30 فلسطينياً، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على أطراف شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الأسبوعية.

ولفتت الانتباه إلى تحديد المسؤولون العراقيون مهلة جديدة تمتد حتى الأحد لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مع انتهاء المهلة الدستورية، ووسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات.

وأولت اهتماما باطلاق إثيوبيا امس أول قمر اصطناعي لها للاستشعار عن بعد إلى الفضاء.