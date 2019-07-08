اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة التوتر التي تسود الساحة السياسية على وقع المواقف التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل خلال الجولات التي يقوم بها في بعض المناطق اللبنانية فيما تنشط المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء لاحتواء تداعيات الأحداث الأمنية التي وقعت في جبل لبنان الأسبوع الفائت.وأخبرت عن إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أنه سيتم حل المجلس عقب تشكيل المجلس السيادي بحسب الاتفاق مع القوى التي تمثل المعارضة.

وتناولت إعلان القوات العراقية أمس بدء عملية أمنية واسعة النطاق في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع سوريا وذلك لتطهيرها من خلايا نائمة محتملة لعناصر تنتمي لتنظيمات إرهابية.

وأشارت إلى مقتل 12 شخصًا على الأقل وجرح أكثر من 100 بينهم عشرات الأطفال أمس في هجوم لطالبان بسيارات مفخخة استهدفت وحدة أمنية أفغانية في مدينة غزنة.وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في تصريح له أمس أن إيران ستواجه مزيدًا من العقوبات ردًا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015م.