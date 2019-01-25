اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعه

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، موضوع الزيارة التي يبدأها اليوم للمغرب، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار جولة مغاربية، مبرزة أن مباحثاته بالرباط ، ستركز على القضايا الدولية الراهنة والعلاقات الثنائية.

وتابعت مستجدات الأزمة اليمنية، وإعلان ممثل الحكومة اليمنية، أنه من المتوقع أن يتفق الطرفان المتحاربان في اليمن، على شروط تبادل الأسرى في غضون العشرة أيام المقبلة، وذلك في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة، مساعيها لإتمام عملية تبادل الأسرى، وتنفيذ اتفاق سلام في ميناء الحديدة الرئيسي في البلاد.

وتطرقت صحف الجمعة إلى القمة الروسية التركية، التي انعقدت بموسكو، التي خصصت لملف الأزمة السورية، مبرزة أن الرئيسين الروسي والتركي بحثا بالخصوص الحل في إدلب، والمسألة الدستورية، إضافة الى قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتناقلت إعلان الولايات المتحدة، قرارها بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة، مجددة اتهاماتها لموسكو بخرق المعاهدة.

وسلطت صحف المغرب الضوء على مخلفات الانهيارات الارضية التي اجتاحت جزيرة جاوا الإندونيسية، بعد الامطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.