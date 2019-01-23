اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم، توقيع باكستان والإمارات اتفاقًا يقوم بموجه صندوق أبوظبي للتنمية بإيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني لدعم السياسة المالية والنقدية ومساعدة الحكومة الباكستانية على تحقيق استراتيجياتها التنموية والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتناقلت صحف باكستان إدانة القيادة الباكستانية للهجوم الإرهابي الذى استهدف قاعدة عسكرية في إقليم "وردك" الأفغاني قبل يومين، أدى إلى مصرع وإصابة عشرات الأشخاص.

وعرجت على لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، برئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا، التي تزور باكستان حاليًا، لبحث التطورات الإقليمية وتعاون الجيش الباكستاني في بعثات حفظ السلام الدولية.

أمنيًا.. أخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية من اعتقال عنصر إرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية على هدف حساس في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وسلطت صحف باكستان الضوء على الوضع في المناطق الشمالية من باكستان التي أصابها الشلل بعد تساقط الثلوج بكثافة وعرقلة الانهيارات الأرضية الطرق السريعة بشكل أدى إلى محاصرة المئات في المناطق الجبلية.