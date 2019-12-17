اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء



تصدرت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة الخاصة بالنموذج التنموي بعد تعيين أعضائها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مبرزةً عمل اللجنة الذي يتركز حول هدفين أساسيين يتمثلان في إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي، ورسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي سيمكن المغرب من الالتحاق بمصاف الدول المتقدمة.

وتحدثت الصحف عن الوضع في الجزائر في لأعقاب انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسًا للبلاد، مشيرةً إلى دعوته لفتح حوار شامل مع الحراك الشعبي، وردود فعل الشارع الجزائري إزاء هذه الدعوة.

وتطرقت إلى التجاذبات السياسية المستمرة في تونس التي ما زالت تؤخر تشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتابعت صحف المغرب فصول الأزمة السياسية في لبنان في ظل إعلان الرئيس ميشال عون عن تأجيل جديد لبدء الاستشارات النيابية حول تشكيل الحكومة الجديدة في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهدد مستقبل اللبنانيين.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من أجل إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش في مدينة الحديدة عبر دفع ممثلي الحكومة والإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران لاستئناف اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار عقب توالي الاتهامات الموجهة للحوثيين بمحاولة إجهاض اتفاق الحديدة.