اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان المجلس الدستوري الجزائري فوز عبدالمجيد تبون بانتخابات الرئاسة التي جرت الخميس الماضي، تمهيدًا لأدائه اليمين الدستورية الخميس القادم قبل مباشرة مهامه كثامن رئيس للجزائر.

وأخبرت عن ترحيب الطبقة السياسية بدعوة الرئيس الجديد من أجل الحوار لتسريع مسار الإصلاحات وتحقيق مطالب الحراك الشعبي.

وواصلت صحف الثلاثاء رصد تطورات الشأن اللبناني والعراقي، مبرزةً المساعي المبذولة من أجل تجنب الوقوع في مستنقع الفوضى العارمة بسبب الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ومحاربة رؤوس الفساد.

ونقلت تلميح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية استئناف عملية نبع السلام العسكرية في شمال شرقي سوريا بسبب عدم التزام الولايات المتحدة وروسيا بتنفيذ التفاهمات حول إقامة منطقة آمنة على حدود تركيا الجنوبية.