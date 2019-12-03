اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتداعيات الخطرة للواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان على خلفية الخلاف السياسي بشأن تشكيل حكومة جديدة في ظل تمسك الفرقاء المعنيين بمواقفهم بخصوص شكل الحكومة العتيدة.

وتحدثت عن مقتل 11 مدنيًا بينهم 8 أطفال جراء قصف مدفعي تركي على مدينة تل رفعت شمال سوريا في حين قتل 15 مدنيًا في قصف جوي شنته قوات النظام على إدلب شمال غربي سوريا.

ولفتت الانتباه الى إعلان منظمة العفو الدولية أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر في إيران بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصًا قبل أسبوع.

وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط.

واخبرت عن إعلان الصين التعليق الفوري لرسو السفن الحربية الأمريكية في هونغ كونغ وفرض عقوبات على منظمات أمريكية عدة غير حكومية ردًا على قانون أمريكي يدعم الاحتجاجات الحاصلة هناك.