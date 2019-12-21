اهتمامات الصحف الجزائرية السبت

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على التزامات الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون، من أجل تحقيق مطالب الحراك الشعبي التي تأتي على رأسها بناء نظام سياسي جديد ومواصلة محاربة الفساد وترسيم فصل المال عن السياسة.

وتحدثت عن خروج مئات المواطنين في العاصمة الجزائرية للجمعة الـ44 مطالبة بتحقيق مطالب الحراك وإطلاق سراح سجناء الرأي وناشطين في الحراك الشعبي.

وتطرقت إلى مباشرة رئيس الحكومة اللبناني المكلف حسان دياب مشاورات لتشكيل حكومته والإعلان عنها في غضون ستة أسابيع.

وفي متفرقات أخرى، أخبرت عن تأييد البرلمان البريطاني خطة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الخاصة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بحلول نهاية يناير القادم.