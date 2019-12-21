اهتمامات الصحف المغربية السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي انطلقت أمس بمدينة أكادير ، بهدف بحث سبل اعتماد نظام الجهوية في المغرب، وتوسيع مصادر تمويل الجهات ودعم المجهود التنموي الذي تضطلع به.

وتطرقت الصحف لاستمرار موجة الاحتجاجات في الجزائر في جمعتها 44 ، رغم تنصيب الرئيس الجديد ودعوته للحوار مع الحراك الشعبي.

وعرجت على الاحتجاجات التي شهدها لبنان احتجاجا على تكليف حسان دياب المدعوم من حزب الله لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرة إلى استخدام الجيش للغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وتناقلت الصحف تصريح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الذي أعلن عن رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا ، وحذر من تبعات منع الجيش من السيطرة على طرابلس.

وتطرقت صحف المغرب إلى منح النواب البريطانيين أمس الدعم الأولي لاتفاق البريكسيت الذي نجح رئيس الوزراء البريطاني في التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.