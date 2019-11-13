اهتمامات الصحف السودانية الأربعاء



ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إصدار النيابة الجنائية في السودان أوامر بالقبض على كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب حكم الإنقاذ بقيادة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 30 يونيو عام 1989 من العسكريين والمدنيين.

وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على استكمال جهود استعادة الدولة وإجهاض المشروع الحوثي. وعرجت على إدانة جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

وأشارت إلى إحباط المخابرات أعمال إرهابية على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين وكذلك قوات أمريكية في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد. وسلطت الضوء على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على واردات صينية بشكل كبير إذا لم تبرم واشنطن وبكين اتفاقًا تجاريًا.