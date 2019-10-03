أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم المساعي التي تبذلها باكستان لاستئناف محادثات السلام المباشرة بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح عملية السلام الأفغانية وضمان الأمن الدائم في هذا البلد.

وأخبرت عن وصول وفد حركة طالبان الأفغانية إلى باكستان تزامناً مع وصول المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد، واهتمت بتأكيد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن ادعاء النظام الإيراني حول إرسال المملكة العربية السعودية رسائل لها أمر غير دقيق.

وعرجت إلى تركيز الحكومة الباكستانية على سرعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية المرتبطة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وحذرت الصحف من استمرار التوتر العسكري بين باكستان والهند وأثره السلبي على الأمن الإقليمي وعلى النشاط الاقتصادي في البلدين.

وأشارت إلى استئناف الخدمات الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في شمال باكستان الأسبوع الماضي، وتابعت تطورات حمى الضنك التي تنتشر في باكستان في شكل وبائي سريع، والجهود التي تبذلها سُلطات الصحة الباكستانية للقضاء على هذا المرض القاتل.

إقليمياً تطرقت صحف باكستان إلى تطورات الوضع في العراق حيث فرض الرئيس العراقي حظر التجوال في العاصمة بغداد للسيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.