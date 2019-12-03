اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء



اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بما ورد في كلمة المغرب التي ألقاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي تنعقد بمدريد.

وأبرزت تأكيد العثماني أن المغرب تواصل تطوير تدخلاتها ومبادراتها من أجل المناخ على المستوى الوطني الداخلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي، عبر إطلاق عدد من الإستراتيجيات والبرامج من أجل تقليص مستوى انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المئة في أفق 2030.

مغاربيًا، واصلت الصحف متابعتها للتطورات السياسية في الجزائر، مع اقتراب الموعد الذي حددته السُلطات لإجراء الانتخابات الرئاسية وسط استمرار حركة الاحتجاحات الشعبية الرافضة للانتخابات.

وفي الشأن التونسي، تطرقت الصحف إلى استمرار المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مع القيادات السياسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وتناولت الوضع المتفاقم في العراق، حيث يواصل المتظاهرون مسيراتهم المطالبة برحيل الطبقة السياسية في الوقت الذي أعلن فيه البرلمان عن قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي أخبار متفرقة، تناقلت خبر تدشين روسيا والصين لأول أنبوب غاز بين البلدين أطلق عليه اسم "قوة سيبيريا".