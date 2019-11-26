اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم رفض وإدانة وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة القرار الأمريكي الأخير الذي أضفى شرعية على المستوطنات الإسرائيلية.

ونوّهت إلى تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تتمتع بفرص واعدة للاستثمار بقطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفتت الانتباه إلى إعلان منظمة العفو الدولية أن 143 متظاهرًا قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ تصدي قوات الأمن للاحتجاجات في البلاد.

وتابعت المظاهرات الاحتجاجية المتزايدة في العاصمة العراقية وسحب القوات الأمنية من شوارع محافظة ذي قار، بعد مطالبات بمنع استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين.

ونشرت الصحف في متفرقات أخرى نبأ اجتياح السيول العارمة جنوب شرقي فرنسا مما أسفر عن خسائر مادية كبيرة ومصرع أربعة أشخاص.