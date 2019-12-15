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اهتمامات الصحف المصرية الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الأحد

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم


واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وبمشاركة 7000 شاب من مختلف دول العالم.
وتحدثت عن استضافة مصر اليوم اجتماعات لجنة الدفاع والأمن والسلامة الإفريقية، التي تستمر لمدة 5 أيام، لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الإفريقية، وذلك بمشاركة رؤساء الأركان ووزراء الدفاع والخبراء.
وأخبرت عن اندلاع مواجهات بين الأمن اللبناني وموالين لميليشيا حزب الله الإرهابي وحركة أمل حاولوا اقتحام ساحات الاحتجاج في وسط العاصمة بيروت.
وأشارت صحف الأحد إلى تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات حكومة "الوفاق" في منطقة وادي الربيع جنوب شرق العاصمة طرابلس.
ولفتت الانتباه إلى تحذير الولايات المتحدة النظام الإيراني من رد "حاسم" إذا تعرضت قواتها في العراق لأي أذى بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية. وتابعت إطلاق أنقرة طائرات مسيرة ترافق سفن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ إجلاء 600 شخص في جنوب غرب فرنسا بسبب الرياح العاتية التي ضربت الساحل المطل على المحيط الأطلنطي، ووضعت 23 منطقة تحت حالة تأهب.

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اهتمامات الصحف المصرية الأحد اهتمامات الصحف المصرية الأحد



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