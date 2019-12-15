اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالخطوط العريضة لبرنامج الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون، مؤكدةً أنها ملفات ثقيلة تتطلب توافق وطني حولها من أجل انجاح التحول الديمقراطي الذي ينادي به الحراك الشعبي منذ فبراير الماضي.

وتابعت صحف الأحد الأوضاع في ليبيا، مشيرةً إلى استمرار تصاعد الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش وقوات الوفاق جنوبي العاصمة طرابلس وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأخبرت عن إيداع الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع أمواله، بعد إدانته بتهم فساد.

وعرجت على الوضع في العراق، متحدثةً عن توافق سياسي حول ترشيح محمد السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة وسط رفض متظاهري الحراك المستمر منذ شهرين.