اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
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اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

الصحف الفلسطينية
رام الله - العرب اليوم

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم بدأ الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تحضيراتها لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة الثاني لتعاون دول الجنوب، ضمن تحضيرات فلسطين لترؤس المؤتمر، نهوضًا بمسؤولياتها كرئيس لمجموعة الـ 77+ الصين، والمقرر عقده في العاصمة الارجنتينية بيونس آيرس في الفترة 20-23 مايو المقبل.

وسلطت الضوء على خبر استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وتحدثت الصحف عن قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية للأسرى خلال اقتحامها سجن "عوفر" وإصابة أكثر من 150 من الأسرى.

وأولت اهتمامًا بتحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى والمخططات الإسرائيلية المُتسارعة لتقسيمه مكانيا بعد ما قسّم زمانياً.

وأوردت خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر تابعة لسلطة آثار الاحتلال المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الانتباه إلى تأكيدات رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو، موقف الأردن الرافض لإقامة مطار "تمناع" الإسرائيلي في موقعه الحالي، وقرار تشغيله أحادي الجانب الا إذا التزمت اسرائيل بالمعايير الدولية، واتخذت الإجراءات التي تضمن المصالح الأردنية كاملة.

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اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء



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