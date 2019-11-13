اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم موافقة مجلس الوزراء الباكستاني على السماح لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بمغادرة البلاد للعلاج في الخارج.

واهتمت بمساعي باكستان لتخفيف التوتر الدبلوماسي مع جارتها أفغانستان من خلال تفعيل قنوات التواصل المباشر. وأخبرت عن سيطرة البرد على معظم مناطق باكستان مع تراجع درجات الحرارة إلى أربعة درجات مئوية في المناطق الشمالية، وتخييم الضباب الدخاني على المناطق الوسطى.

وتابعت الجهود التي تبذلها باكستان لمكافحة انتشار حمى الضنك التي حصدت أرواح عشرات الأشخاص هذا العام. وأشارت إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجياً بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الباكستانية.

وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء مقتل أربعة كشميريين بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.

أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني عن إفراج بلاده عن ثلاثة سجناء كبار من حركة طالبان في صفقة تبادل مع أستاذين جامعيين اختطفهما مسلحو الحركة المسلحة في العام 2016. وتطرقت إلى تطورات الوضع في هونغ كونغ حيث تستمر المظاهرات منذ أسابيع وسط مطالب بتأمين الحريات الديمقراطية.