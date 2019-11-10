اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم فتح باكستان معبر كرتاربور الحدودي مع الهند للتسهيل للزوار لدخول الأراضي الباكستانية رغم التوتر المسيطر على العلاقات بين البلدين على خلفية نزاع كشمير.

وتناقلت قرار المحكمة العليا في الهند التي سمحت ببناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد "بابري" الذي تعرض للهدم على يد هندوس متطرفون في عقد التسعينيات من القرن الماضي، مشيرةً إلى استنكار العلماء في الهند وباكستان لقرار المحكمة الهندية حول السماح ببناء المعبد في مكان المسجد وعدوه قرارًا متطرفًا ضد المسلمين في الهند.

وأخبرت عن استمرار الاحتجاج الجاري في إسلام آباد وسعي الحكومة الباكستانية إلى إنهاء بالتفاوض مع أحزاب المعارضة. وتابعت تطورات صحة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف والاستعدادات الجارية لنقله إلى المستشفى في لندن.

وتناقلت أنباء الفيضانات التي اجتاحت أنحاء مختلفة من بريطانيا بعد هطول أمطار غزيرة.

كما تابعت تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتغيير النظام.