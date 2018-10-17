أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم نبأ توجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل اليوم لاستئناف المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية خروج بريطانيا من التكتل .

وتناولت الصحف إعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه ينوي طلب مقترحات ملموسة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإخراج المفاوضات حول بريكست من الطريق المسدود .

وسلطت الضوء على إعلان مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة وصل إلى 2.4% .

وتناقلت الصحف ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار مايكل الذى ضرب عدة مناطق أمريكية إلى 26 شخصا .