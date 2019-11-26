اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة قوى منظمة التحرير الفلسطينية إلى يوم غضب في كافة محافظات الاراضي الفلسطينية.

وتابعت إعلان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إدانته ورفضه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بوصف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي.

وأولت صحف صباح الثلاثاء اهتمامًا بإعلان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن فلسطين ستطلب بدعم عربي عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ممارسته تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوردت صحف فلسطين إعلان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إجلاء أكثر من 100 لاجئ من ليبيا إلى رواندا.

وتطرقت إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مفوضية أوروبية تضم 27 عضوًا من دون ممثل عن بريطانيا التي تعتزم الخروج من التكتل.