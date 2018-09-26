نتائج اختبارات السقوط لهواتف آيفون xs و xs max

خلال العام الماضي، كانت هواتف آيفون إكس وآيفون 8 تتعرض لأعراض التلف والكسر للهيكل الخفي المصنع من الزجاج بشكل سهل جدا، لكن اختبارات السقوط التي أجرت على هواتف آيفون الجديدة والتي تضم كل من هاتفي iPhone Xs آيفون Xs و iPhone Xs MAX بينت تحسن كبير عن النماذج السابقة.
نشرت قناة TechSmart على يوتيوب المتخصصة في اختبارات السقوط فيديو يعرض إسقاط هاتفي آيفون إكس إس و آيفون إكس ماكس من ارتفاع عشر أمتار، ولم يتعرض الهاتفين لأضرار كبيرة، كما تم إسقاط الهاتفين من خلال الحركة وتبين أيضًا بأن كلا الهاتفين لديها مقاومة جيدة في السقوط والصدمات.
لكن التحدي الأكبر كان عند إسقاط الهاتفين فعليا من ارتفاع عشرة أمتار كما ذكرنا في البداية والأمر الغريب بأن هاتف iPhone Xs كان لديه أضرار خفيفة بينما الآيفون إكس إس ماكس المفترض أن يكون الهاتف الراقي لم يتحمل السقوط من هذا الارتفاع وتعرض شاشة للكسر واتسمر الهاتف بالوميض.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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