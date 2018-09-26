نتائج اختبارات السقوط لهواتف آيفون xs و xs max

خلال العام الماضي، كانت هواتف آيفون إكس وآيفون 8 تتعرض لأعراض التلف والكسر للهيكل الخفي المصنع من الزجاج بشكل سهل جدا، لكن اختبارات السقوط التي أجرت على هواتف آيفون الجديدة والتي تضم كل من هاتفي iPhone Xs آيفون Xs و iPhone Xs MAX بينت تحسن كبير عن النماذج السابقة.

نشرت قناة TechSmart على يوتيوب المتخصصة في اختبارات السقوط فيديو يعرض إسقاط هاتفي آيفون إكس إس و آيفون إكس ماكس من ارتفاع عشر أمتار، ولم يتعرض الهاتفين لأضرار كبيرة، كما تم إسقاط الهاتفين من خلال الحركة وتبين أيضًا بأن كلا الهاتفين لديها مقاومة جيدة في السقوط والصدمات.

لكن التحدي الأكبر كان عند إسقاط الهاتفين فعليا من ارتفاع عشرة أمتار كما ذكرنا في البداية والأمر الغريب بأن هاتف iPhone Xs كان لديه أضرار خفيفة بينما الآيفون إكس إس ماكس المفترض أن يكون الهاتف الراقي لم يتحمل السقوط من هذا الارتفاع وتعرض شاشة للكسر واتسمر الهاتف بالوميض.