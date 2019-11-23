اهتمامات الصحف المصرية السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، الذي يعقد تحت شعار "استثمر في إفريقيا"، بحضور رؤساء دول وحكومات إفريقية وعدد من كبار المستثمرين والشركات ورواد الأعمال من إفريقيا.

وركزت في الإطار ذاته، على دعوة الرئيس السيسي شركاء القارة الأفريقية إلى إيجاد حلول تبنى على التكامل الإقليمي لتحويل أفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي.

ورصدت صحف السبت الوضع الميداني على الساحة العراقية، مشيرة إلى ارتفاع ضحايا المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة بغداد إلى 10 أشخاص.

ونشرت مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات الإيرانية، متهمًا إياها بالتستر على ما يجري من موت ومأساة من خلال قطع الإنترنت أثناء الاحتجاجات المندلعة في المدن الإيرانية.

وواكبت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إحراق مجموعة من المستوطنين اليهود عدد من مركبات الفلسطينيين وكتابة شعارات عنصرية عليها تحرض على قتل العرب بمحافظة نابلس.

وأشارت إلى الاحتجاجات المتواصلة في الجزائر الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 من الشهر المقبل والمطالبة بتغييرات جذرية في النظام السياسي.

وأنبأت عن قصف ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة اليمنية.

وسلطت صحف القاهرة في متفرقات أخرى الضوء على فوز منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2022.